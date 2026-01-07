إعلان

لا داعي للقلق.. متحدث الوزراء: إجراءات مرتقبة لخفض نسبة الدين العام


كتبت- داليا الظنيني:

01:34 ص 07/01/2026

المستشار محمد الحمصاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن توجه الحكومة لاتخاذ مجموعة من التدابير والخطوات الاستراتيجية الرامية إلى تقليص حجم الدين العام، مؤكدا أن هذه الإجراءات صُممت لتتوافق مع المعايير الاقتصادية الدولية المعمول بها.

وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن الحكومة استطاعت بالفعل خلال العامين الماضيين تحقيق نجاحات ملموسة في ملف خفض المديونية، مشددا على أنه لا داعي للقلق بشأن هذا الملف نظرا لوجود خطة عمل واضحة ومستمرة.

وأضاف، أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان الرسمي عن حزمة من الإجراءات والقرارات التي تستهدف بشكل مباشر خفض نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، بما يضمن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

وأوضح أن الدولة المصرية حريصة على أن تكون كافة تحركاتها في هذا الملف متسقة مع الاشتراطات والمعايير العالمية، لضمان استدامة النمو وتحسين التصنيف الائتماني للدولة.

وذكر أن الجهود المبذولة حاليا هي استكمال لما تم البدء فيه، إذ أن الحكومة تضع خفض أعباء الدين على رأس أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة الراهنة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد الحمصاني متحدث الوزراء خفض نسبة الدين العام الدين العام الدين العام في مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

“لازم ينتبه لتصريحاته".. سهير المرشدي ترد على أحمد العوضي بعد إثارته الجدل
زووم

“لازم ينتبه لتصريحاته".. سهير المرشدي ترد على أحمد العوضي بعد إثارته الجدل
انقلاب "تروسيكل".. مصرع رجل وإصابة زوجته بترعة في كفر الشيخ
أخبار المحافظات

انقلاب "تروسيكل".. مصرع رجل وإصابة زوجته بترعة في كفر الشيخ
51 ضحية لرحلات عمرة مزيفة.. سقوط عصابة "تذاكر الوهم" في الجيزة
حوادث وقضايا

51 ضحية لرحلات عمرة مزيفة.. سقوط عصابة "تذاكر الوهم" في الجيزة
بأسلوب ساخر وحركات غريبة.. ترامب يشعل الجدل بفيديو جديد
شئون عربية و دولية

بأسلوب ساخر وحركات غريبة.. ترامب يشعل الجدل بفيديو جديد
يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها
الموضة

يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان