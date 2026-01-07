تفاصيل جديدة.. الصحة عن حريق مصحة بنها: الصور المتداولة قيد التحقيق

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل جديدة ومثيرة للجدل حول حادث حريق مصحة علاج الإدمان بمدينة بنها، والذي راح ضحيته 7 أشخاص وأصيب 11 آخرون، مؤكدا أن الواقعة كشفت عن فجوة بين الحصول على الترخيص والالتزام الفعلي باشتراطاته.

وقال عبد الغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" عبر شاشة "النهار"، إن المقاطع المصورة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمصحة هي حاليا "قيد التحقيق"، واصفا محتواها بأنه غير مقبول تماما ولا يعكس معايير وزارة الصحة، بل ويفتقر لأدنى معايير الكرامة الإنسانية.

وأضاف المتحدث، أن تلك المناظر التي ظهرت مؤخرا لم تكن موجودة خلال آخر حملة تفتيش رسمية للمصحة في يونيو 2025، مشددا على أنه في حال ثبوت حقيقتها ستتم محاسبة المسؤولين فورا.

وأوضح أن المصحة حاصلة بالفعل على التراخيص اللازمة، إذ تتكون من طابقين بمدخل مستقل، إلا أن التحقيقات الأولية تشير إلى غياب الالتزام باشتراطات الحماية المدنية، وهو ما حال دون عملية الإنقاذ السريع وأدى لتصاعد الأدخنة التي تسببت في حالات الوفاة.

وتابع شارحا الوضع القانوني للمصحات داخل الكتلة السكنية، إذ قال: "إن هناك مرحلتين للتراخيص؛ القديمة كانت تسمح بالوجود داخل عمارات سكنية بمدخل خاص، بينما تشترط اللوائح الجديدة أن يكون المكان مستقلا تماما ومنعزلا عن السكن".

ولفت إلى صعوبة إغلاق كافة المراكز القديمة "191 مركزا في القليوبية وحدها" بل يتم العمل على توفيق أوضاعها تدريجيا.

وأشار إلى أن الوزارة تقر بضرورة تشديد نظام الرقابة، مؤكدا أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، أصدر توجيهات فورية بإعادة تقييم شامل لنظام المتابعة والدورية الرقابية على كافة المنشآت الطبية المرخصة.

واختتم أن سعة المصحة المرخصة كانت لـ11 نزيلا فقط، إذ أن التحقيقات ستكشف كافة التفاصيل المتعلقة بمدى الالتزام بهذه الأعداد وقت وقوع الحادث الأليم.