"ددعم ممدوح عباس وابنه".. آخر تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

كتب : نهي خورشيد

01:57 ص 07/01/2026
    ظهور حسن شحاتة في إعلان (3)_5
    دعواتكم بالشفاء العاجل لأبويا و حبيبي الكابتن حسن شحاته
    الإعلامية إيمان أبو طالب تزرو حسن شحاتة (6)
    ظهور حسن شحاتة في إعلان (2)_4
    ظهور حسن شحاتة في إعلان (1)_2
    ظهور حسن شحاتة في إعلان (4)_6
    حسن شحاتة
    حسن شحاتة
    الإعلامية إيمان أبو طالب تزرو حسن شحاتة (5)
    الإعلامية إيمان أبو طالب تزرو حسن شحاتة (2)
    الإعلامية إيمان أبو طالب تزرو حسن شحاتة (1)
    الإعلامية إيمان أبو طالب تزرو حسن شحاتة (3)
    الإعلامية إيمان أبو طالب تزرو حسن شحاتة (4)
    دعاء فاروق تزور حسن شحاتة (3) (1)
    دعاء فاروق تزور حسن شحاتة (2) (1)
    دعاء فاروق تزور حسن شحاتة (4) (1)
    دعاء فاروق تزور حسن شحاتة (1) (1)
    عودة حسن شحاتة
    حسن شحاتة
    عودة حسن شحاتة
    شفاء حسن شحاتة من الوعكة الصحية
    أحمد حسن مع حن شحاتة
    حسن شحاتة يعود لمهام عمله
    وليد صلاح الدين مع حسن شحاتة

حرص الإعلامي كريم حسن شحاتة على طمأنة الجماهير بشأن الحالة الصحية لوالده الكابتن حسن شحاتة، عقب خضوعه خلال الأيام الماضية لحقن علاجية في الظهر.

آخر تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

ووجه كريم في تصريحات تلفزيونية الشكر لكل من اهتم بالسؤال والاطمئنان على صحة والده، مشيراً إلى أن موجة الحب والدعم الكبيرة من الجماهير كان لها تأثير إيجابي ملحوظ على حالته النفسية.

وخص كريم بالشكر رجل الأعمال ممدوح عباس، مؤكداً أنه لم يتأخر عن مساندة حسن شحاتة، وحرص على زيارته رغم مروره بوعكة صحية، موضحاً أن ممدوح عباس ونجله أيمن قدما دعماً كبيراً لوالده خلال فترة مرضه.

وأشار كريم حسن شحاتة إلى أن والده يحرص على متابعة مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، مؤكداً أنه يمتلك سجلاً تاريخياً مميزاً، بعدما حقق نصف بطولات المنتخب في العصر الحديث، وترك بصمة لا تنسى في تاريخ الكرة المصرية.

وتمنى كريم التوفيق لمنتخب مصر في مشواره بدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا، مشدداً على أن المنتخبات المتأهلة لهذا الدور تعد الأقوى على مستوى القارة.

وأضاف أن المنتخب الوطني بحاجة إلى مزيد من الجماعية في الأداء الهجومي خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن تصريحات محمد صلاح حول المنافسة على اللقب جاءت في إطار تخفيف الضغوط عن اللاعبين.

كما أشار إلى أن الدوري المصري في فترة قيادة حسن شحاتة للمنتخب كان أقوى من الوقت الحالي، مؤكداً أن مواجهة العديد من المنتخبات العالمية آنذاك أسهمت في رفع المستوى الفني للفراعنة.

واختتم كريم حسن شحاتة تصريحاته بالتأكيد على أن والده صنع تاريخاً حافلاً مع منتخب مصر، متمنياً التوفيق للجهاز الفني الحالي بقيادة حسام حسن في مهمته المقبلة.

