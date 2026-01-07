حصاد الثقافة والمسرح خلال 2025 في العدد الجديد من جريدة "مسرحنا"

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، العدد الإلكتروني الجديد (958) من جريدة "مسرحنا"، برئاسة تحرير الكاتب والناقد محمد الروبي.

في قسم "المتابعات والأخبار"، نقرأ المركز القومي للمسرح يطلق مبادرة "2026 عام الاحتفاء بالفنانين المعاصرين"، مسرح المواجهة والتجوال أكثر من 235 عرض ونحو مليون مشاهد"، حصاد وزارة الثقافة والمسرح المصري عام 2025.. ملف خاص أعده أحمد زيدان ويشمل موضوعات: "البيت الفني للمسرح عام استثنائي حضور مسرحي وانتشار جماهيري" يكتبه محمود عبد العزيز، المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية حصاد 2025 وانطلاقة استراتيجية نحو 2026 تكتبه تغريد حسن، وتكتب همت مصطفى "الإدارة العامة للمسرح بقصور الثقافة الأكثر إنتاجا.. 292 عرضا ومشاركة عربية واحتفاء بالمواهب الشابة"، وتكتب بسمة عبد الفتاح "مسرح الطفل بقصور الثقافة استعادة المهرجان الختامي واستحداث المهرجانات الاقليمية والختامية لنوادي الطفل"، وتكتب ياسمين عباس " مركز الهناجر حراك ثقافي وفني لافت"، وتكتب أيضا "المركز القومي لثقافة الطفل انطلاقة جديدة نحو 2026"، وتكتب رنا رأفت "أكاديمية الفنون طفرة مسرحية في "2025 " ومسرح نهاد صليحة.. 200 فعالية فنية و 30 ألف متفرج و15 جائزة متميزة".

وفي قسم الحوارات والتحقيقات تستعرض رنا رأفت آراء المنظمين والفائزين بالدورة 41 لمهرجان المسرح العربي بأكاديمية الفنون، وفي قسم نوافذ يكتب د. أحمد عادل القضابي الجزء الثاني من سلسلة " نوادي المسرح في عالم متغير"، ويترجم أحمد عبد الفتاح الجزء الثاني من كتاب "الحيوان الأكثر محاكاة .. محاولة لتفكيك جسد الممثل" تأليف ايسا كيركوبليتو ويكتب الدكتور سيد علي إسماعيل الجزء الثالث والخمسين من سلسلة النقد المسرحي السري والمجهول في مصر بعنوان "شهادة عمرو دوارة الأخيرة!"

ويكتب الناقد محمد الروبي في مشهد "أن تكون ناقدا ذلك أمر عسير".

جريدة "مسرحنا" الإلكترونية تصدر أسبوعيا عن هيئة قصور الثقافة، ضمن إصدارات الإدارة العامة للنشر برئاسة الكاتب الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وتضم هيئة التحرير: الكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، تدقيق لغوي محمود رضوان، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني وليد يوسف.

