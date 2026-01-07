ارتفاع عدد ضحايا حادث دائري المنيا إلى 4 وفيات و15 مصاباً



الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق اندلع في شاحنة مخصصة لنقل السيارات الملاكي، "كسّاحة"، بالطريق الصحراوي في نطاق حي وسط، دون حدوث إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، إخطارًا يفيد باشتعال النيران في شاحنة نقل سيارات على طريق الإسكندرية الصحراوي قرب كوبري أبو الخير بمنطقة أبيس نطاق قسم شرطة محرم بك.

وانتقلت الأجهزة الأمنية رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، إذ تم فرض كردون أمني لتأمين المنطقة ومنع امتداد ألسنة اللهب، مع تسيير حركة المرور.

وأفادت المعاينة الأولية، أن الحريق نجم عن ماس كهربائي في ضفيرة الشاحنة، ما أدى إلى تفحمها وتعطل حركة السير لفترة وجيزة قبل تسيير حركة المرور.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية.