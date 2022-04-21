بالصور.. "الزراعة": قطاع الميكنة يشارك في حصاد محصول القمح بأحدث الآلات

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة، دعم قطاع الزراعة الآلية بأحدث المعدات والآلات اللازمة للزراعة والحصاد، مشيرة إلى أن حجم المعدات وصل لأكثر من 5 آلاف معدة متنوعة، منتشرة في 135 محطة ميكنة على مستوى الجمهورية، وذلك لتقليل نسبة الفاقد والهدر والحفاظ على درجة نقاوة وجودة المحاصيل.

وقال الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية بالوزارة، أن 40 كومباين تعمل حاليًا في حصاد محصول القمح في توشكى فور افتتاح الرئيس السيسي اليوم لموسم الحصاد، إضافة إلى ‏16 جرارا بالدسكات لعملية التأمين أثناء الحصاد، وورشتين متنقلتين، و10 سيارات، وكابينتين، وذلك لحصاد نحو 65 ألف فدان في توشكى، إضافة إلى 10 كومباين في الفرافره لحصاد نحو 10 آلاف فدان.

‏وأضاف "الأشقر"، أن القطاع يشهد حاليا نهضة كبيرة، وأنه مستعد لموسم حصاد القمح الذي سيستمر لمدة شهرين من الآن، وكذلك لحصاد محصول البنجر في مطلع يونيو المقبل.

وقال رئيس قطاع الزراعة الآلية بالوزارة، إن معدات القطاع تقوم حاليا بالتجهيز لزراعة المحصول التالي للقمح، وهو محصول الذرة الشامية، سواء عمليات الحرث أو التسوية بالليزر على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه تم افتتاح محطتين جديدتين للزراعة الآلية في منطقتي المغرة وغرب المنيا، لخدمة منتفعي 1.5 مليون فدان، كما أن القطاع لديه العديد من المعدات الثقيلة التي يتم استخدامها في الأراضي الصحراوية، سواء في الزراعة أو الحصاد، مؤكدا أن محطات الميكنة والزراعة الآلية تقدم خدماتها لجميع المزارعين على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة.