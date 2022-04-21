طقس الساعات المقبلة.. رياح وارتفاع حرارة وتحذير من تخفيف الملابس

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الساعات المقبلة.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود اليوم الخميس طقس ربيعي معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا.

ومن المتوقع، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 26 درجة مئوية والسواحل الشمالية 22 درجة مئوية وشمال الصعيد 29 درجة مئوية وجنوب الصعيد 34 درجة مئوية.

نشاط رياح على شمال البلاد والقاهرة الكبرى

تنشط الرياح على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

ارتفاع حرارة

من المتوقع حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارا من يوم السبت الموافق 23 أبريل 2022.

تحذير من تخفيف الملابس

يفضل عدم تخفيف الملابس للأطفال ولكبار السن خلال فترة الليل والصباح الباكر بسبب تأثير الأجواء الباردة ونشاط الرياح أحيانا خلال فترة الليل.​