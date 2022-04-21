الرئيس يصل نقطة حصاد القمح بتوشكى (بث مباشر)

كتب - محمد سامي:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى نقطة حصاد القمح بالأراضى الزراعية في توشكى، حيث يشهد بدء موسم حصاد القمح، ويتفقد المنطقة.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إن مشروع توشكى يعد الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات السيد الرئيس في إعادة الحياة لها بحل كافة المشاكل التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته، وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه.

وهو الأمر الذي تطلب القيام بحجم أعمال هائل في كافة جوانب ومكونات المشروع للنهوض به سواء على الجانب الإنشائي والبنية الاساسية، أو الفنى، أو ما يتعلق بتوفير مياه الري ومصادر الطاقة، وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية، وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر.