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الرئيس يصل نقطة حصاد القمح بتوشكى (بث مباشر)

08:55 ص الخميس 21 أبريل 2022
الرئيس يصل نقطة حصاد القمح بتوشكى (بث مباشر)

الرئيس السيسي في توشكى (أرشيفية)

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