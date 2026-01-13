إعلان

الليلة الختامية لمولد السيدة زينب.. حلقات الذكر والتواشيح تجذب الزوار اليوم

كتب : أحمد العش

08:00 ص 13/01/2026

مولد السيدة زينب

يحتفل محبو آل البيت وأتباع الطرق الصوفية مساء اليوم الثلاثاء، بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب الكبرى رضي الله عنها، ابنة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويشهد محيط مسجد السيدة زينب رضي الله عنها توافد آلاف الزوار من محبيها، إذ تقام حلقات الذكر والمديح وقراءة التواشيح الدينية، إلى جانب تنظيم بيت الخدمة الصوفية لتقديم الأطعمة والضيافة للزائرين.

ويعتبر مولد السيدة زينب تراثًا دينيًا وشعبيًا متجذرًا عبر العصور، ويجسد في جوهره الاحتفاء بدور المرأة في الإسلام وتمكينها، كما يعكس محبة المسلمين لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.

ويحتفل بالمولد في اليوم الأخير من شهر رجب من كل عام، ويحرص محبو آل البيت وأتباع الطرق الصوفية من مختلف أنحاء البلاد على التوجه إلى مسجدها في حي السيدة زينب لإحياء هذه المناسبة الروحية.

ويعود تاريخ قدوم السيدة زينب، إلى مصر إلى شهر شعبان من السنة 61 هجرية، إذ خرج لاستقبالها جموع المسلمين برئاسة والي مصر الأموي مسلمة بن مخلد الأنصاري، ليصبح هذا الحدث جزءًا من التراث الديني والاجتماعي المصري على مر العصور.

مولد السيدة زينب حلقات الذكر والتواشيح محبو آل البيت

