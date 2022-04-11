الأوقاف: إلغاء تصريح خطيب مكافأة بالشرقية ومنعه من صعود المنبر

(مصراوي):

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، منع عمرو عبدالحميد دسوقي السيد، خطيب مكافأة بمديرية أوقاف الشرقية، من صعود المنبر من المساجد على مستوى الجمهورية وإلغاء أي تصريح خطابة صادر للمذكور بأداء خطبة الجمعة.

وقالت الأوقاف، في بيان، إن ذلك جاء بناء على مذكرة مديرية أوقاف الشرقية والمرفوعة من رئيس القطاع الديني.

وأضافت الأوقاف، أن القرار تضمن تسجيل اسمه بقائمة الممنوعين من أي عمل دعوي، نظرًا لمخالفته تعليمات الوزارة.

وعممت منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الشرقية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على منعه.