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بالصور.. بدء عزاء والدة الإعلامي شريف عامر بمسجد الشرطة

07:45 م الجمعة 01 أبريل 2022
  • عرض 8 صورة
    بدء عزاء والدة الإعلامي شريف عامر بمسجد الشرطة
  • عرض 8 صورة
    بدء عزاء والدة الإعلامي شريف عامر بمسجد الشرطة
  • عرض 8 صورة
    بدء عزاء والدة الإعلامي شريف عامر بمسجد الشرطة
  • عرض 8 صورة
    بدء عزاء والدة الإعلامي شريف عامر بمسجد الشرطة
  • عرض 8 صورة
    بدء عزاء والدة الإعلامي شريف عامر بمسجد الشرطة
  • عرض 8 صورة
    بدء عزاء والدة الإعلامي شريف عامر بمسجد الشرطة
  • عرض 8 صورة
    بدء عزاء والدة الإعلامي شريف عامر بمسجد الشرطة
  • عرض 8 صورة
    بدء عزاء والدة الإعلامي شريف عامر بمسجد الشرطة
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تصوير- هاني رجب:

بدأ منذ قليل عزاء والدة الإعلامي شريف عامر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور عدد من الشخصيات العامة وزملاء الإعلامي شريف عامر وفريق عمل برنامجه "يحدث في مصر"، وكذلك أفراد الأسرة.

كان عامر، أعلن وفاة والدته المهندسة شريدان ذو الفقار، ونعاها عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وقال عامر: "اكتملت دائرتها. رحلت المهندسة شريدان ذو الفقار في أحب ايام الله و ظأحب الأيام إلى قلبها. انتقلت من الأضيق إلى الأوسع.. اليوم، صرت شيخا.. إلى اللقاء يا أمي".

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