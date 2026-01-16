مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
21:45

أتالانتا

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

ليون

الدوري الألماني

فيردر بريمن

- -
21:30

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

إعلان

"هتفوا لميسي".. موقف محرج لليوتيوبر سبيد في شوارع القاهرة (فيديو)

كتب : محمد عبد الهادي

12:35 ص 16/01/2026
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    سبيد مع شبيه فان دايك
  • عرض 14 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 14 صورة
    سبيد مع شبيه فان دايك
  • عرض 14 صورة
    سبيد مع شبيه فان دايك
  • عرض 14 صورة
    سبيد مع شبيه فان دايك
  • عرض 14 صورة
    سبيد مع شبيه فان دايك
  • عرض 14 صورة
    سبيد مع شبيه فان دايك
  • عرض 14 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 14 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 14 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 14 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 14 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 14 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرض اليوتيوبر الأمريكي "سبيد"، لموقف محرج خلال جولته السياحية التي قام بها أمس الخميس، في العديد من المعالم والمناطق السياحية في مصر.

وخلال تواجده في شوارع المعز، قام عدد كبير من الأشخاص المتجمعين حوله بالهتاف لميسي في محاولة لاستفزازه.

ويشتهر سبيد بحبه الكبير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويعتبره أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، بينما لا يحب غريمه التقليدي ليونيل ميسي.

إقرأ أيضًا:

9 قضايا.. من هم المتسببون في إيقاف قيد نادي الزمالك؟

بيراميدز يعلن خضوع محمد حمدي لعملية جراحية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سبيد اليوتيوبر سبيد ميسي رونالدو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"هتفوا لميسي".. موقف محرج لليوتيوبر سبيد في شوارع القاهرة (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

"هتفوا لميسي".. موقف محرج لليوتيوبر سبيد في شوارع القاهرة (فيديو)
"بشري سارة".. قناة مجانية تعلن نقل مباراة مصر ونيجيريا بأمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

"بشري سارة".. قناة مجانية تعلن نقل مباراة مصر ونيجيريا بأمم أفريقيا
نيويورك تايمز: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم العسكري على إيران
شئون عربية و دولية

نيويورك تايمز: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم العسكري على إيران
أمن القاهرة يكشف كواليس مشاجرة بالسلاح في التجمع
حوادث وقضايا

أمن القاهرة يكشف كواليس مشاجرة بالسلاح في التجمع
أول تعليق من مؤلف"كارثة طبيعية" بعد قرار الصحة بصرف لبن مدعم لأي حالة توأم
زووم

أول تعليق من مؤلف"كارثة طبيعية" بعد قرار الصحة بصرف لبن مدعم لأي حالة توأم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات