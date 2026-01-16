"هتفوا لميسي".. موقف محرج لليوتيوبر سبيد في شوارع القاهرة (فيديو)

"الشورت واسع".. لقطة طريفة بين إمام عاشور وحسام حسن في مباراة مصر والسنغال

تعرض اليوتيوبر الأمريكي "سبيد"، لموقف محرج خلال جولته السياحية التي قام بها أمس الخميس، في العديد من المعالم والمناطق السياحية في مصر.

وخلال تواجده في شوارع المعز، قام عدد كبير من الأشخاص المتجمعين حوله بالهتاف لميسي في محاولة لاستفزازه.

ويشتهر سبيد بحبه الكبير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويعتبره أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، بينما لا يحب غريمه التقليدي ليونيل ميسي.

مش قادر والله سبيد المجنون فاتح لايف ف المعز والعيال عماله تهوهو وتقوله ميسي خخخخ pic.twitter.com/GiMZ0PpDC4 — Ali (@3lwa_3lwa) January 15, 2026

