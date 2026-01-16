شيخ الأزهر: الإسراء والمعراج تجدد مكانة الأقصى في وجدان الأمة

وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رسالة إلى الأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وقال شيخ الأزهر، في بداية رسالته: تعيد ذكرى الإسراء والمعراج إلى وعي الأمة الإسلامية تشريف رسول الله ﷺ بهذه المعجزة السماوية الخالدة، وتذكر بعظم مكانة المسجد الأقصى المبارك؛ مُنتهى إسرائه ومُبتدَأ معراجه ﷺ، وتُؤكِّد أن الأقصى ليس رمزًا لتاريخ المسلمين فحسب، بل هو ركن من أركان هُوِيَّتهم".

وأضاف: وفي الوقت الذي تُفرَضُ فيه على هذه الأمة مخططاتُ التقسيم الزماني والمكاني، ومساعي طمس الهُوِيَّة وتزييف المعالم، يبقى الأقصى أمانة في أعناق المسلمين، لا تتقادم ولا تسقط ولا تُمحَى".

واختتم شيخ الأزهر منشوره قائلًا: "كل عام والمسجد الأقصى ثابتٌ راسخٌ، قويٌّ شامخٌ، كل عام والأمة في اتحادٍ وأُخوَّةٍ ووعيٍ يقظٍ وقوةٍ واعدةٍ، كل عام وأنتم بخير".

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يوجه بإدخال مادة البرمجيات لـ750 ألف طالب بالمناهج اليابانية

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة