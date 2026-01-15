إعلان

مكتبة المتحف المصري بالتحرير تستضيف الكاتب يحيى صفوت لمناقشة أعماله

كتب- محمد لطفي:

09:39 م 15/01/2026
    مكتبة المتحف المصري بالتحرير تستضيف الكاتب يحيى صفوت لمناقشة أعماله (2)
    مكتبة المتحف المصري بالتحرير تستضيف الكاتب يحيى صفوت لمناقشة أعماله (1)

استضافت مكتبة المتحف المصري بالقاهرة؛ اليوم الخميس 15 يناير 2026، ضمن سلسلة فعاليات "حكاية كتاب"، ندوة ثقافية ثرية شهدت إقبالًا لافتًا من محبي الأدب والتراث، لمناقشة الأعمال الروائية للمهندس والروائي يحيى صفوت، حفيد رائد الأثرية أحمد باشا كمال.

أدارت اللقاء الكاتبة والروائية نهى داوود، التي قادت حوارًا ممتعًا كشف عن كواليس الكتابة لدى "صفوت" والروابط المشتركة بين الأدب والخيال الروائي.

تركزت محاور الندوة حول رواية "صالون غريب"، التي تمزج بين الغموض والتفاصيل الإنسانية، حيث استعرض الكاتب مصادر إلهامه وكيفية بناء شخوص العمل.

كما تحدث عن رواية "دفتر ناعوت"، وتم تسليط الضوء على أسلوب الكاتب في دمج الفانتازيا بالواقع، ومناقشة القضايا الفلسفية التي طرحها في ثنايا العمل.

مكتبة المتحف المصري بالتحرير الكاتب يحيى صفوت سلسلة فعاليات حكاية كتاب الأعمال الروائية للمهندس والروائي يحيى صفوت حفيد رائد الأثرية أحمد باشا كمال

