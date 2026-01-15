مكتبة المتحف المصري بالتحرير تستضيف الكاتب يحيى صفوت لمناقشة أعماله

متحف زايد الوطني يفتح أبوابه للزوّار في المنطقة الثقافية في السعديات في

استضافت مكتبة المتحف المصري بالقاهرة؛ اليوم الخميس 15 يناير 2026، ضمن سلسلة فعاليات "حكاية كتاب"، ندوة ثقافية ثرية شهدت إقبالًا لافتًا من محبي الأدب والتراث، لمناقشة الأعمال الروائية للمهندس والروائي يحيى صفوت، حفيد رائد الأثرية أحمد باشا كمال.

أدارت اللقاء الكاتبة والروائية نهى داوود، التي قادت حوارًا ممتعًا كشف عن كواليس الكتابة لدى "صفوت" والروابط المشتركة بين الأدب والخيال الروائي.

تركزت محاور الندوة حول رواية "صالون غريب"، التي تمزج بين الغموض والتفاصيل الإنسانية، حيث استعرض الكاتب مصادر إلهامه وكيفية بناء شخوص العمل.

كما تحدث عن رواية "دفتر ناعوت"، وتم تسليط الضوء على أسلوب الكاتب في دمج الفانتازيا بالواقع، ومناقشة القضايا الفلسفية التي طرحها في ثنايا العمل.

