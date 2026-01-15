شيخ الأزهر يوافق على رعاية مسابقة القرآن الكريم بنقابة الصحفيين

متحف زايد الوطني يفتح أبوابه للزوّار في المنطقة الثقافية في السعديات في

زار وفد من نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، اليوم الخميس، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بمقر المشيخة، لتقديم التهنئة بذكرى ميلاده الثمانين، ولمناقشة سبل تدعيم التعاون بين الأزهر الشريف ونقابة الصحفيين.

واستقبل الإمام الأكبر، وفد النقابة بحضور الدكتور محمد الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية والدكتورة سحر نصر، أمين عام بيت الزكاة والصدقات، والدكتور أحمد بركات، المشرف على المركز الإعلامي للمشيخة، والكاتب الصحفى أحمد الصاوي، رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر.

وأكد الدكتور أحمد الطيب، أهمية الصحافة المستنيرة والحرة في دعم جهود التقدّم، ودعم القضايا العادلة للأمم والمواطنين.

وقدم نقيب الصحفيين، من جهته، التهنئة لللإمام الأكبر بمناسبة ذكرى ميلاده الثمانين، التي تجسد في هذا العمر المديد حصاد ثمانية عقود من العلم والاعتدال والحكمة وصون رسالة الإسلام المستنير.

وشدد "البلشي"، على أنّه تحوّل إلى مناسبة للاحتفاء بالدور العظيم للأزهر الشريف وشيخه في دعم القضية الفلسطينية، وكذلك القضايا العادلة للشعوب، ودوره في التنوير ودعم المساواة ودولة المواطنة.

وأكّد "البلشي"، أن اليوم هو فرصة للاحتفاء بأكثر من مناسبة أخرى، ومنها مرور 16 عامًا على تولي الإمام الأكبر لمنصب المشيخة، وكذلك مرور 25 عامًا على صدور جريدة صوت الأزهر، مشيدًا بالأداء التحريري المميز للجريدة.

ووافق شيخ الأزهر، بدوره على مقترح نقيب الصحفيين برعايته لاحتفالية خاصة داخل نقابة الصحفيين بمناسبة مرور 25 عامًا على صدور جريدة صوت الأزهر، على أن يتمّ الاحتفال تحت رعاية شيخ الأزهر الشريف.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من سُبُل التعاون بين الأزهر ونقابة الصحفيين، إذ وافق الإمام الأكبر على أن تكون مسابقة نقابة الصحفيين لتحفيظ القرآن الكريم هذا العام تحت رعاية الأزهر.

وتمّ الاتفاق خلال الاجتماع على تنظيم لجنة مشتركة بين المشيخة والنقابة للإعداد لمسابقة هذا العام، على أن تشمل الصحفيين وأسرهم، كما تمّ الاتفاق على أن يشمل التعاون دعم الأزهر للجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بالنقابة، وعددٍ من الحالات المرضية الحرجة.

يذكر أن وفد نقابة الصحفيين ضم: جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وحسين الزناتي، وكيل النقابة وهشام يونس أمين صندوق النقابة، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمود كامل، ومحمد الجارحي، وإيمان عوف، ومحمد السيد الشاذلي، أعضاء المجلس.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يوجه بإدخال مادة البرمجيات لـ750 ألف طالب بالمناهج اليابانية

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة