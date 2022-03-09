بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة على طائرة خاصة إلى جنوب إفريقيا

زيادة العدد وتغير المواعيد.. ماذا حدث في حجز شقق الإسكان بالتمويل

كتب - محمد عبيد

غادرت مطار القاهرة الدولي، بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي، متجهة إلي جنوب إفريقيا على طائرة خاصة، لمواجهة صان داونز الجنوب إفريقي في الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا ، التى يحمل الأهلي لقبها في أخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، قامت سلطات مطار القاهرة الدولي بانهاء إجراءات بعثة الأهلي عبر مبني الركاب 3 على رحلة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران رقم MS 3200 من طراز البوينج B737-800 ، والمتجهة إلى جنوب افريقيا مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز السبت المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، فيما كان قد حقق الفوز على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية.