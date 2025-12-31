كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الإجراءات المتواصلة لسد عجز المعلمين ضمن حصاد العام 2025، من خلال عدة محاور تهدف إلى تعزيز الكوادر التعليمية وضمان استقرار العملية التعليمية في جميع المحافظات.

و تواصل الوزارة تنفيذ المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى تعيين 30 ألف معلم سنويًا، ضمن خطة طويلة الأمد للتغلب على نقص المعلمين، وتضمن المبادرة تزويد المدارس بالكوادر التعليمية الجديدة بشكل منتظم، وفقًا لاحتياجات كل محافظة في التخصصات المطلوبة.

مد الخدمة للمعلمين في سن المعاش

كما فعّلت الوزارة قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024، للاستفادة من خبرات المعلمين الذين بلغوا سن المعاش ولا يزالون قادرين على العطاء، ويهدف ذلك إلى الاستفادة من الخبرات الطويلة داخل المدارس، وتقليل فجوة العجز، وتحقيق استقرار أكبر للعملية التعليمية.

التوسع في التعاقد مع المعلمين بنظام الحصة

توازياً مع الإجراءات السابقة، توسعت الوزارة في التعاقد مع معلمين بنظام الحصة، حيث تم التعاقد مع ما يقرب من 160 ألف معلم وفق احتياجات الإدارات التعليمية المختلفة، مع إعادة تنظيم أنصبة الحصص لتعظيم الاستفادة من الكوادر المتعاقدة وضمان جودة التعليم.

