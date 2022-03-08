الطقس غداً.. امتداد منخفض جوي ورياح وأمطار على هذه المناطق

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غداً الأربعاء على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت منار لمصراوي، إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مع وجود رياح شمالية غربية، وكميات من الرطوبة، وانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات.

وأوضحت أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري، وتختلف الأمطار من منطقة لأخرى، منوهة بأن إجمالي الأمطار على السواحل الشمالية من خفيفة إلى متوسطة وتكون متقطعة على مدار اليوم، مع وجود نشاط الرياح على السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات جنوب سيناء وجنوب وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى تسجل على القاهرة الكبرى نهاراً 23 درجة مئوية، وليلا 10 درجات مئوية، على أن يكون الطقس خلال فترة النهار دافئ خصوصاً مع سطوع أشعة الشمس، ويكون شديد البرودة ليلا.

وعن أسماء المناطق المتأثرة بالطقس، أوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنها تتمثل في محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.