مطار القاهرة: إقلاع 3 رحلات جوية إلى الكاميرون لتشجيع المنتخب

كتب- محمد عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، إقلاع 3 رحلات جوية إلى مطار "ياوندي" بالكاميرون، لنقل 720 مشجعا مصريا لمؤازرة المنتخب القومي في مباراته أمام نظيره الكاميروني، وذلك في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام اليوم الخميس في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار: أقلعت رحلتان لشركة مصر للطيران إلى مطار "ياوندي" بالكاميرون لنقل 600 راكب من مشجعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وذلك على رحلة رقم MS3040 ورقم MS3042 بأحدث طائراتها B9-787 دريملاينر والمعروفة بإسم طائرة الأحلام والتي تسع الواحدة لعدد ٣٠٩ ركاب.

وأشارت المصادر إلى إقلاع رحلة ثالثة برقم LMU 2006 تابعة لشركة المصرية العالمية للطيران وعليها 117 مشجعا مصريا وتم إنهاء إجراءات سفرهم من مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم تحت إشراف الطيار أشرف حافظ، مدير المبنى، وتم التأكد من حصول الركاب على التطعيمات اللازمة للسفر إلى أفريقيا.