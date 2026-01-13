إعلان

وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى رحيل الشيخ الشحات محمد أنور

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

04:52 م 13/01/2026 تعديل في 04:52 م

القارئ الراحل الشيخ الشحات محمد أنور

أعلنت وزارة الأوقاف، إحياء الذكرى السنوية لرحيل الشيخ الجليل الشحات محمد أنور –رحمه الله– أحد رواد دولة التلاوة وأعلام المدرسة المصرية في تلاوة القرآن الكريم، وصاحب المدرسة المتفرّدة في الأداء التي جمعت بين الخشوع والتمكّن.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم، أن الشيخ الراحل مثّل القارئ المصري خير تمثيل في المحافل المحلية والدولية، وكان له أثر بالغ في نشر كتاب الله وترسيخ مكانة التلاوة المصرية عالميًا، كما أُطلق اسمه على مسابقة وزارة الأوقاف العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم، تقديرًا لعطائه ومسيرته القرآنية.

وأعلنت وزارة الأوقاف استمرارها في تكريم رموز التلاوة والوفاء لأعلامها، سائلين الله أن يتغمد الشيخ الشحات محمد أنور بواسع رحمته، وأن يجعل القرآن شفيعًا له.

