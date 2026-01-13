إعلان

النيران تباغت العمال.. إصابة 3 بمحطة محولات في سوهاج

كتب : مصراوي

06:41 م 13/01/2026

أرشيفية

سوهاج - عمار عبدالواحد:

استقبل مستشفى طهطا العام 3 موظفين مصابين بحروق وكسور متفرقة، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع ماس كهربائي مفاجئ أثناء عملهم داخل محطة محولات طما جهد 220، الكائنة بقرية نزلة علي التابعة لدائرة مركز شرطة جهينة شمالي سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالواقعة، حيث كشفت التقارير الطبية عن وصول محمود محمود رفاعي، 35 عامًا، يقيم بشطورة، مصابًا بحروق خطيرة من الدرجة الثالثة بنسبة 50% غطت كامل الجسد.

حالة المصابين

امتدت الإصابات لتشمل محمد محمود محمد، 53 عامًا، المقيم بمحافظة أسيوط، الذي أصيب بحروق في أصابع اليدين اليمنى واليسرى، إضافة إلى إصابة نشأت عبدالشهيد جعيدي، 50 عامًا، بكسر في الكاحل الأيمن وسحجات بالقدم.

أنهت الأجهزة الأمنية إجراءات تحرير المحضر اللازم بالواقعة فور تلقي التقارير الطبية، وتمت إحالة الملف إلى النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

عمال الكهرباء محطة محولات طما

