إعلان

"الوطنية للصحافة": علاوة 600 جنيه للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية

كتب : محمد سامي

04:49 م 13/01/2026

الهيئة الوطنية للصحافة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي الموافقة على صرف علاوة خاصة بقيمة 250 جنيها لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية مراعاة للظروف المعيشية، كما اعتمدت الهيئة المذكرة المقدمة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بصرف علاوة دورية لجميع العاملين قدرها 350 جنيه كحد أقصى و250 جنيه كحد أدنى؛ بما جملته 600 جنيه كحد أقصى و500 جنيه كحد أدنى.

وصرح المهندس عبد الصادق الشوربجي بأن العلاوة الخاصة التي قررتها الهيئة تأتي مراعاة للظروف المعيشية ودعماً للعلاوة الدورية المقترحة من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية.

كما تضمن الاجتماع الموافقة على استثمار عدد من الأصول المملوكة لمؤسستي الأهرام وأخبار اليوم ووكالة أنباء الشرق الأوسط.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة الوطنية للصحافة المؤسسات الصحفية القومية صرف علاوة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار جديد من القضاء بشأن طعن مرتضى منصور على سحب أرض الزمالك بأكتوبر
حوادث وقضايا

قرار جديد من القضاء بشأن طعن مرتضى منصور على سحب أرض الزمالك بأكتوبر
أحد أبناء طبيب الشرقية يكشف كواليس أزمة تحويشة الـ 50 مليون جنيه
أخبار المحافظات

أحد أبناء طبيب الشرقية يكشف كواليس أزمة تحويشة الـ 50 مليون جنيه

على رأسها مبنى الداخلية.. تحويل مباني الوزارات إلى مشروعات فندقية وخدمية
أخبار مصر

على رأسها مبنى الداخلية.. تحويل مباني الوزارات إلى مشروعات فندقية وخدمية
"استمروا المساعدة في الطريق".. ترامب يوجه رسالة إلى الإيرانيين
شئون عربية و دولية

"استمروا المساعدة في الطريق".. ترامب يوجه رسالة إلى الإيرانيين
الرقابة المالية تنظم صرف تأمين حوادث المركبات لأول مرة
اقتصاد

الرقابة المالية تنظم صرف تأمين حوادث المركبات لأول مرة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
التهديد الخفي على الإنترنت.. كيف تسرق هجمات التصيد بياناتك وتعرضها للبيع؟
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون