"الوطنية للصحافة": علاوة 600 جنيه للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية

قررت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي الموافقة على صرف علاوة خاصة بقيمة 250 جنيها لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية مراعاة للظروف المعيشية، كما اعتمدت الهيئة المذكرة المقدمة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بصرف علاوة دورية لجميع العاملين قدرها 350 جنيه كحد أقصى و250 جنيه كحد أدنى؛ بما جملته 600 جنيه كحد أقصى و500 جنيه كحد أدنى.

وصرح المهندس عبد الصادق الشوربجي بأن العلاوة الخاصة التي قررتها الهيئة تأتي مراعاة للظروف المعيشية ودعماً للعلاوة الدورية المقترحة من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية.

كما تضمن الاجتماع الموافقة على استثمار عدد من الأصول المملوكة لمؤسستي الأهرام وأخبار اليوم ووكالة أنباء الشرق الأوسط.