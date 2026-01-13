ابتز طليقته بفيديو خادش.. الجنايات تعاقب "عامل بولاق" بحكم رادع

كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "5" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل سليم جبر، بمعاقبة "عامل" بالسجن 7 سنوات، في واقعة اتهامه بتهديد طليقته ونشر صور وفيديوهات خادشة والطعن في شرف أسرتها، لإجبارها للزواج منه مرة أخرى، في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عادل سليم جبر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب دولاتي، و إبراهيم محمد أمين و أنس يسري إبراهيم وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 19982 لسنة 2025 والمقيدة برقم 6933 لسنة 2025 كلي الجيزة، أن "كسبان.ص"، هدد المجني عليها "إ.م"، طليقته كتابةً بإفشاء أمور خادشة للشرف وهي صور ومقاطع مصورة عارية ـ تحصل عليها بغير رضاها ـ طالبًا الزواج منه مجددًا نظير عدم نشر الصور والمقاطع.

وتابعت النيابة العامة، وفق أوراق الدعوى، أن المتهم أذاع عن طريق الشبكة المعلوماتية الصور والمقاطع المصورة الخاصة بالمجني عليها طليقته، وتعدى على حرمة الحياة الخاصة، بأن التقط بغير رضاها المقاطع المصورة، واستخدم حسابًا خاصًا على شبكة بغرض نشر تلك المقاطع.

وأوضحت النيابة العامة، أن المتهم تعمد إزعاج طليقته على مواقع التواصل الاجتماعي، وأسند إليها أمورًا خادشة للحياء العامة، طاعنًا في عرضها و خادشا في سمعة أهلها.

واستمعت النيابة العامة لأقوال"إ"، وأكدت أن المتهم طليقها ـ أرسال لها رسائل عبر تطبيق "واتساب"، تتضمن تهديدها بنشره صورا ومقاطع فيديو مصورة سبق والتقطها لها خلسة، وطلب منها العودة للزواج منه مجدداً نظير عدم نشرها، وحين رفضت طلبه قام بنشر المقاطع على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ثبت بتقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أن حسابًا على موقع "فيسبوك" قام بنشر مقاطع فيديو بها صور شبه عارية خاصة بالشاكية وأخرى بملابس المنزل مصحوبة بعبارات إساءة، وتبين من الفحص أن الحساب مرتبط بهاتف طليقها "كسبان" وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وأحال المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول، لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة والتي أدانت المتهم بالسجن 7 سنوات عما أسند إليه من اتهام.