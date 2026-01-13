ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم بنحو 38 جنيهًا، مسجلاً قمة تاريخية جديدة بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 13-11-2026، مقارنةً بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4092 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5261 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6138 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7014 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 49104 جنيهات وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 70140 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 218135 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 350700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.47% إلى نحو 4619 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.