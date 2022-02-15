ننشر كراسة شروط شقق سكن مصر بالطرح الجديد من الإسكان
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كتب- محمد عبدالناصر:
يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إجراءات الحجز في شقق الإسكان المتوسط سكن مصر وجنة ودار مصر يوم الثلاثاء المقبل 15 فبراير الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل.
وتتواجد شقق سكن مصر في مدن (أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - الشروق.
وجاءت تفاصيل كراسة شقق سكن مصر على النحو التالي:
الخبر التالى:ننشر كراسة شروط شقق دار مصر بـ7 مدن
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