أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن احتفال مصر بيوم إفريقيا يجسد تجديد العهد على مواصلة العمل المشترك بين دول القارة، وتعزيز أواصر التعاون والتكامل بما يحقق تطلعات الشعوب الأفريقية نحو مستقبل أكثر تقدمًا وازدهارًا.

وجاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية "يوم إفريقيا" التي استضافتها جامعة القاهرة، إذ وجّه التهنئة إلى شعوب القارة الأفريقية بهذه المناسبة، متمنيًا لها دوام التقدم والرخاء، ومؤكدًا أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا لمسيرة العمل الإفريقي المشترك.





