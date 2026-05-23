أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن استضافة احتفالية "يوم إفريقيا" هذا العام في قلب جامعة القاهرة تمثل مصدر فخر كبير، باعتبارها صرحًا أكاديميًا عريقًا لا يقتصر إشعاعه على مصر فقط، بل يمتد ليشمل أفريقيا والشرق الأوسط.

وجاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية "يوم إفريقيا" التي استضافتها جامعة القاهرة، إذ أوضح أن الجامعة، منذ تأسيسها عام 1908، اضطلعت بدور رائد في نشر المعرفة وتشكيل الوعي وبناء الإنسان العربي والأفريقي.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن جامعة القاهرة خرّجت أجيالًا متعاقبة من العلماء والمفكرين والباحثين الذين امتد تأثيرهم خارج حدود أوطانهم، وأسهموا في دعم مسارات التحرر الوطني وجهود التنمية في دولهم.

