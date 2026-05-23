إعلان

الرئيس السيسي يشيد بدور جامعة القاهرة في بناء الإنسان الإفريقي.. ماذا قال؟

كتب : أحمد العش

07:30 م 23/05/2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن استضافة احتفالية "يوم إفريقيا" هذا العام في قلب جامعة القاهرة تمثل مصدر فخر كبير، باعتبارها صرحًا أكاديميًا عريقًا لا يقتصر إشعاعه على مصر فقط، بل يمتد ليشمل أفريقيا والشرق الأوسط.

وجاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية "يوم إفريقيا" التي استضافتها جامعة القاهرة، إذ أوضح أن الجامعة، منذ تأسيسها عام 1908، اضطلعت بدور رائد في نشر المعرفة وتشكيل الوعي وبناء الإنسان العربي والأفريقي.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن جامعة القاهرة خرّجت أجيالًا متعاقبة من العلماء والمفكرين والباحثين الذين امتد تأثيرهم خارج حدود أوطانهم، وأسهموا في دعم مسارات التحرر الوطني وجهود التنمية في دولهم.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة

الرئيس السيسي يوجه برفع تعويض الوفاة في حوادث العمل إلى 300 ألف جنيه

الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السيسي جامعة القاهرة يوم إفريقيا الاتحاد الإفريقي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رسالة من ربيع ياسين للخطيب: زعلان منك.. ولازم الناس اللي جنبك تكون بتحب
رياضة محلية

رسالة من ربيع ياسين للخطيب: زعلان منك.. ولازم الناس اللي جنبك تكون بتحب
نجل المطرب محمد ثروت يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده بعد خضوعه لجراحة
زووم

نجل المطرب محمد ثروت يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده بعد خضوعه لجراحة
ترامب عن احتمالات التوصل لاتفاق أو استئناف حرب إيران: متساوية بنسبة 50/50
شئون عربية و دولية

ترامب عن احتمالات التوصل لاتفاق أو استئناف حرب إيران: متساوية بنسبة 50/50
20 صورة.. بيلا حديد تستعرض إطلالاتها من فعاليات مهرجان كان قبل حفل الختام
زووم

20 صورة.. بيلا حديد تستعرض إطلالاتها من فعاليات مهرجان كان قبل حفل الختام
الرئيس السيسي يؤكد أهمية "قضية المياه" ويدعو لاحترام القانون الدولي
أخبار مصر

الرئيس السيسي يؤكد أهمية "قضية المياه" ويدعو لاحترام القانون الدولي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي يؤكد أهمية "قضية المياه" ويدعو لاحترام القانون الدولي
ترامب عن احتمالات التوصل لاتفاق أو استئناف حرب إيران: متساوية بنسبة 50/50