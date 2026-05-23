أكد الدكتور هاني جبران، استشاري التغذية العلاجية، أن تناول الخضروات ضروري للاستفادة من الفيتامينات، ويمكن تعويض النقص بالفيتامينات المتعددة تحت إشراف طبي.

وأوضح جبران خلال حواره ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على "cbc"، أن تقسيم الوجبات على مدار اليوم يقي من الانتفاخ والتخمة، وممارسة الرياضة تقلل أعراض القولون العصبي.

وأشار إلى أن الاعتقاد الشائع بأن الشوكولاتة الداكنة تمنح السعادة ليس دقيقًا، والإفراط فيها يسبب مشكلات صحية لاحتوائها على كافيين مرتفع.

ولفت استشاري التغذية العلاجية، إلى أن "مشروبات الطاقة المنتشرة بين الشباب بتزود ضربات القلب وبتسبب مضاعفات صحية خطيرة، وده خطر".

وأكد أن مرضى الكلى لا يجب منعهم تماماً من اللحوم، فالاعتدال هو الأساس، ويمكن تناول 100 جرام دون إفراط حتى لا تتفاقم المشكلة.

وشدد استشاري التغذية العلاجية على أن مرضى الغسيل الكلوي يحتاجون بروتيناً بكميات محددة تحت إشراف طبي، فنقصه يؤدي لضعف العضلات وفقدان الكتلة العضلية.