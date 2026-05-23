الرئيس السيسي: إفريقيا تقف على أعتاب مرحلة جديدة من البناء والتنمية

كتب : أحمد العش

07:25 م 23/05/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قارتنا الإفريقية تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من البناء والتنمية، مستندة إلى ما تمتلكه من إمكانات هائلة وموارد غنية وقبل ذلك؛ إلى إرادة شعوبها وعزيمتها الراسخة، فى تعظيم الاستفادة من ثرواتها.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس السيسي اليوم السبت، بمناسبة احتفال مصر بـ"يوم أفريقيا"، والذي تستضيفه جامعة القاهرة هذا العام.

ماذا قال الرئيس السيسي عن ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية؟

بدأ الرئيس السيسي قلمته قائلًا: "يسعدنى أن أتوجه إليكم اليوم، بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بـ"يوم إفريقيا"، تلك المناسبة التاريخية؛ التي توافق ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية".

وأضاف الرئيس السيسي قائلًا: "هذه المنظمة التى جسدت منذ انطلاقها، إرادة الشعوب الإفريقية في التحرر والوحدة، وأرست دعائم العمل الإفريقى المشترك".

وتابع الرئيس السيسي كلمته قائلًا: "ومن دواعى الفخر؛ أن تأتى احتفالية مصر بيوم إفريقيا هذا العام، من قلب جامعة القاهرة هذا الصرح الأكاديمي العريق، الذي لا يقتصر إشعاعه على مصر فحسب، بل يمتد ليشمل إفريقيا والشرق الأوسط".

واستكمل الرئيس السيسي قائلًا: "فمنذ تأسيسها عام 1908؛ اضطلعت الجامعة بدور رائد فى نشر المعرفة، وتشكيل الوعى، وبناء الإنسان العربى والإفريقى وهو ما تشهد عليه أجيال متعاقبة؛ من العلماء والمفكرين والباحثين الذين تخرجوا منها، وتجاوز تأثيرهم حدود أوطانهم، ليسهموا بفاعلية فى مسارات التحرر الوطنى، وجهود تحقيق التنمية الشاملة فى دولهم".

