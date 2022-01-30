قرار حكومي بتوسعة كوبري الجامعة على النيل بالمنصورة

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 92 لعام 2022.

ونص القرار في المادة الأولى: يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة كوبري الجامعة على النيل بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

ونصت المادة الثانية: يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.

وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي: