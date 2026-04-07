سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

04:54 ص 07/04/2026

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 6-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" يكشف في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7-4-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 8120 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 7105 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 6090 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4740 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3385 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 252560 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 56840 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.44% إلى نحو 4655 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

