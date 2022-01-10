"برنامج قاسي تفهمه المصريين".. السيسي: نعمل بالمرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادي

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر بدأت في 2016 برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي، أنهت المرحلة الأولى منه خلال الفترة الماضية، ونعمل حالياً بالمرحلة الثانية.

وأضاف على هامش الندوة الرئيسية بمنتدى شباب العالم في اليوم الأول: "بدأنا برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولو مكناش عملناه، كانت تداعيات الموقف الاقتصادي أكثر بكثير (...) الإصلاح جعل الاقتصاد المصري أكثر تحملا للصدمات، برنامج قاسي، لكن المصريين قدروا يفهموا، عملنا على تجهيز الدولة للانطلاق للأفضل".

وأوضح أنه خلال فترة جائحة كورونا، اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من "شر كوفيد-19"، في حين تأثر قطاعي السياحة والطيران بشكل بالغ جراء تلك الأزمة.

وقال: "كان ممكن ناخد قرار بوقف كامل للأنشطة، لكن حافظنا على معدلات العمل والمشروعات، وفي نفس الوقت عملنا إجراءات احترازية تقينا شر الكوفيد، والحكومة كان لها مبادرات لتعويض وتأمين الدولة، كما كان لدينا عمالة غير منتظمة وقدمنا لهم دعما ماليا، لتيسير عملهم".

وشدد الرئيس على أن المشروعات القومية لم تتوقف إبان جائحة كورونا، بالعكس أطلقنا مشروع حياة كريمة، لنحو 60 مليون مصري، وهو يستهدف تداعيات الفقر التي تسببت فيها أزمة كورونا.

وأضاف: "حجم الفقر زاد بعشرات الملايين في العالم كله، البرنامج يتكلف 600 أو 700 مليار جنيه، حتى تستمر عجلة النمو بشكل جيد، نحن من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو جيدة في ظل هذه الأوضاع، مقارنة بدول عديدة".