إعلان

ترامب: على الدول التي ترغب في الحصول على نفط من مضيق هرمز أن تعمل على تأمينه

كتب : مصراوي

03:33 ص 02/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد فتحي:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب المواقع النووية الإيرانية، مؤكدا أن أي تحرك إيراني بشأنها سيواجه بضربات شديدة.

وأضاف ترامب في خطاب له اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة شديدة خلال الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع المقبلة، قائلا: "هناك مناقشات جارية في هذه الأثناء لإبرام اتفاق".

وأشار إلى أنه إذا لم يبرم اتفاق مع إيران سنستهدف محطات الطاقة، مضيفا أن تغيير النظام في إيران لم يكن هدف الولايات المتحدة لكنه حدث بالفعل.

وأكد ترامب، أن على الدول التي ترغب في الحصول على نفط من مضيق هرمز أن تعمل على تأمينه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب ترامب خطاب ترامب مضيق هرمز النفط تفاوض مع إيران

أحدث الموضوعات

رياضة عربية وعالمية

أخبار مصر

نصائح طبية

أخبار المحافظات

زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

