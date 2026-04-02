ترامب: أشكر حلفائنا في الخليج ولن نسمح بتعرضهم للأذى

كتب : وكالات

03:41 ص 02/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه كان شرفا له أن ينهي الاتفاق النووي الذي أبرمته الولايات المتحدة الأمريكية سابقا مع إيران.

وتابع ترامب خلال خطابه للأمة اليوم الخميس: "النظام الإيراني حاول إعادة بناء برنامجه النووي في موقع سري ومختلف تماما".

وأضاف ترامب: "الأهداف الاستراتيجية الأساسية لنا في هذه الحرب اقتربت من التحقق، كما أن طهران لم يكن لديها أي نية للتخلي عن طموحاتها في امتلاك أسلحة نووي"، مشيرا : "نقوم بعملية تفكيك منهجي لقدرات النظام الإيراني التي تهدد أمن الولايات المتحدة".

ووجه ترامب الشكر إلى دول الخليج العربي قائلا: "أشكر حلفائنا في الخليج ولن نسمح بتعرضهم للأذى".

كما تطرق ترامب خلال خطابه إلى الارتفاع الأخير في أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة مشيرا إلى أنها زيادة قصيرة الأمد. مشيرا إلى أن النظام الإيراني هو المسؤول بالكامل عن ارتفاع أسعار الوقود بسبب هجماته الجنونية على ناقلات النفط.

خطاب ترامب إيران وأمريكا حرب إيران

