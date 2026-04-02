ترامب: ينادونني بالملك ولو كنت كذلك لفعلت المزيد

كتب : مصراوي

03:38 ص 02/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب- محمد جعفر:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تصريحات أدلى بها أمام الحضور قبيل غداء عيد الفصح في البيت الأبيض، إن البعض بات يطلق عليه لقب “الملك”، في تعليق ساخر على طبيعة الصلاحيات التي يتمتع بها.

وأضاف ترامب: "يقولون الآن إنني ملك، هل تصدقون ذلك؟ لا، لست ملكًا على الإطلاق"، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع حتى الحصول على موافقة لإقامة حفل في قاعة رقص، على حد تعبيره.

وتابع: "لو كنت ملكًا، لكنا فعلنا الكثير، أنا أفعل الكثير بالفعل، لكن كان بإمكاني إنجاز المزيد لو كنت كذلك".

دونالد ترامب ترامب كلمة ترامب اليوم خطاب ترامب اليوم البيت الأبيض إيران الحرب الأمريكية على إيران

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
