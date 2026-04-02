قال بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة إنه تقرر تعطيل الدراسة اليوم الخميس بناء علي قرار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب، في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

وأوضح البيان أن القرار جاء بالتنسيق بين محافظة الجيزة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتعاون مع الجهات المعنية، وبعد استطلاع رأي هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة.