شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثى بين وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى، والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، وذلك تحت مظلة مبادرة «عيادات اسبقى بخطوة»، بهدف تعزيز خدمات الوقاية والكشف المبكر لصحة المرأة فى مصر.

وقّع البروتوكول كلٌّ من: الدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، الدكتورة دينا الصيرفى، مساعد وزير التضامن الاجتماعى للتعاون الدولى، والدكتور محمد العزب، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم.

إنشاء ٣٠ عيادة متكاملة

ويهدف البروتوكول إلى إنشاء 30 عيادة متكاملة داخل مستشفيات وزارة الصحة، مجهزة بكافة الإمكانيات اللازمة لتقديم خدمات الوقاية والحماية من سرطان عنق الرحم، إلى جانب تقديم خدمات السونار للكشف عن أورام المبيض والرحم، بالإضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد العزب، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز خدمات صحة المرأة فى مصر، خاصة فى مجالات الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وتقديم خدمات العلاج داخل نفس العيادة، بما يضمن منظومة متكاملة للحماية والوقاية، بالإضافة إلى الاطمئنان على صحة المبيض والرحم، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة الآمنة.

وأشار إلى أنه من المقرر تعميم تجربة عيادات «اسبقى بخطوة» لتتواجد فى مختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم فى تسهيل وصول السيدات إلى الخدمات الطبية المتكاملة ورفع مستوى الوعى الصحى. كما أشار إلى إتاحة تطعيم فيروس الورم الحليمى البشرى (HPV)، والذى يُعد من أهم وسائل الوقاية من سرطان عنق الرحم، وذلك للفتيات والسيدات من سن 9 سنوات وحتى 60 عامًا.

وشهد مراسم التوقيع والاجتماع التنسيقى كلا من: د. عبلة الألفى، نائب وزير الصحة، المهندسة مارجريت عازر، نائب وزيرة التضامن الاجتماعى، د. هالة عدلى حسين، سكرتير عام الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، والدكتورة راندة فارس، مستشار وزيرة التضامن لتنمية الأسرة.