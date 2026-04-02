"إيران السبب".. ترامب يعلق على ارتفاع أسعار الوقود في أمريكا
كتب : محمد أبو بكر
03:44 ص 02/04/2026
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات جديدة حول إيران وأسعار الطاقة.
وقال ترامب في خطابه للأمة اليوم الخميس: "إيران حاولت إعادة بناء برنامجها النووي في موقع سري ومختلف تماما".
وأضاف: "طهران لم يكن لديها أي نية للتخلي عن طموحاتها في امتلاك أسلحة نووية".
وأوضح: "الارتفاع الأخير في أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة هو زيادة قصيرة الأمد"، مؤكدًا: "لا نستورد أي نفط عبر مضيق هرمز ولن نحتاج لذلك مستقبلا".