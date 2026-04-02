أكد الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على ضرورة العمل الجاد بإذاعة القرآن الكريم لاستمرار التميز والريادة موجها التهنئة لأبناء الهيئة وأسرة إذاعة القرآن الكريم بمناسبة الذكرى الثانية والستين لها ً.

المسلماني: إذاعة القرآن الكريم وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الذيوع والانتشار

وقال المسلماني إن إذاعة القرآن الكريم استعادت حضورها المتوهج ووصلت إلى مستوى غير مسبوق من الذيوع والانتشار، واستعادت عصرها الذهبي عبر 7 خطوات كبرى بعد أن كانت تعاني من الكثير من التحديات قبل أن أتولى رئاستها بتشريف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح المسلماني أن الـ7 خطوات التي اتخذتها الهيئة للنهوض بإذاعة القرآن الكريم تأتي على النحو الآتي:

الخطوة الأولى: إلغاء الإعلانات في إذاعة القرآن الكريم واستعادة القدسية والوقار.

ثانياً: ضبط خريطة التلاوة وتخصيص المساحة الرئيسية على مدار الساعة لعمالقة وكبار القراء.

ثالثاً: إضافة قرابة ألف تلاوة جديدة لم تذع من قبل تم إهداؤها من عائلات القراء للهيئة الوطنية للإعلام.

رابعا: عودة البث الخارجي لإذاعة القرآن الكريم في صلوات الفجر والتراويح والعديد من الفعاليات الدينية والفكرية.

خامساً : الانتهاء من موقع وتطبيق إذاعة القرآن الكريم الذي وصلت طلبات تحميل الموقع إلى أكثر من 92 مليوناً خلال الأيام الأولى لإعطاء الرئيس عبد الفتاح السيسي الإذن بالإطلاق هما .

سادساً : تم تخصيص موقع لمتحف القراء، يضم مقتنيات لكبار القراء يتم افتتاح المتحف قريبا ويتبع المتحف شبكة إذاعة القرآن الكريم .

سابعاً: إعداد مسند الإمام الليث بن سعد بإشراف إذاعة القرآن الكريم.

وأشار رئيس الوطنية للإعلام إن العاملين بماسبيرو بذلوا جهودا كبيرة للنهوض بإذاعة القرآن الكريم ووضعها في نصبها المستحق وقال: كما أننا مدينون بالشكر الجزيل لوزير الاتصالات المهندس رأفت هندي واللواء محسن عبد النبي مستشار رئيس الجمهورية للإعلام على دورهما الكبير في دعم خطوات إنشاء وانطلاق موقع وتطبيق إذاعة القرآن الكريم.

جاء ذلك خلال كلمته أمس باحتفالية الهيئة الوطنية للإعلام بمرور 62 عامًا على انطلاق إذاعة القرآن الكريم بمسرح ماسبيرو الذي بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر.

اقرأ أيضا:

"رئيس الوطنية للإعلام": تطوير شامل لإذاعة القرآن الكريم وتعزيز حضورها عالميًا - (صور)

بدء اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة