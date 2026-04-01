تشارك سامية سامي مساعد الوزير لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، في فعاليات النسخة الثالثة من منتدى "العمرة والزيارة"، الذي تستضيفه المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، وتنظمه وزارة الحج والعمرة السعودية تحت رعاية الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، نيابة عن شريف فتحي وزير السياحة والآثار.

تفاصيل منتدى العمرة والزيارة

يُعتبر هذا المنتدى منصة دولية تجمع صناع القرار وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والخبراء من مختلف دول العالم، لبحث سبل تطوير منظومة العمرة وتطوير جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وهو ما يأتي في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار الهادفة إلى تعزيز تبادل الخبرات الدولية، ودعم تنافسية قطاع السياحة الدينية، وبما يسهم في تطوير القطاع ورفع جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين وحجاج السياحة المصريين.

ويشارك في فعاليات المنتدى من وزارة السياحة والآثار المهندس محمد رضا مدير عام الإدارة العامة للسياحة الدينية بالإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، وهاني نصر وهيثم أبو زيد أعضاء الإدارة المركزية للشركات، وعدد من شركات السياحة المصرية العاملة في مجال السياحة الدينية.

منتدى العمرة والزيارة: منصة محورية لتعزيز التعاون مع الجانب السعودي

أكدت سامية سامي، من جانبها، على الأهمية الاستراتيجية لهذا المنتدى، باعتباره منصة محورية لتعزيز التعاون مع الجانب السعودي، خاصة في ظل التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع العمرة على المستويين التنظيمي والتقني.

وأشارت إلى أن وفقاً لتكليفات وزير السياحة والاثار، فإن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بمواكبة أحدث النظم والتقنيات العالمية، بما يُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين، والارتقاء بمستوى الأداء لضمان تقديم تجربة متميزة وآمنة.

وأوضحت أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لبحث آليات تطوير منظومة العمرة، وتعزيز وتطوير كفاءة شركات السياحة المصرية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والاستثمار، خاصة في مجالات الإعاشة والنقل والخدمات المرتبطة، مع التأكيد على أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في تحسين تجربة الزائر.

وقد انطلقت أعمال المنتدى هذا العام تحت شعار "تاريخ يُروى في كل محطة"، بمشاركة دولية واسعة، حيث يشهد تنظيم جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تناقش تطوير الخدمات ورفع كفاءة المنظومة واستشراف مستقبل قطاع العمرة والزيارة.

وخلال حفل الافتتاح، أعلن وزير الحج والعمرة بالمملكة عن أعداد المعتمرين القادمين من خارج المملكة وما حققته من نمو خلال الفترة من 2022 إلى 2025، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة رضا المعتمرين في عام 2025، كما تضاعفت الطاقة الاستيعابية لزيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، لتتجاوز عدد زوارها 15.6 مليون زائر خلال العام الماضي، إلى جانب تطوير 87 موقعا ووجهة تاريخية وإثرائية.

وشهد الحفل تدشين مشروع «الأطلس التاريخي للسيرة النبوية» التابع لدارة الملك عبد العزيز، والذي يهدف توثيق أحداث السيرة النبوية، ومعالمها ومواقعها من مصادرها الأصلية.

ودشن أمير منطقة المدينة المنورة مشروع تسمية الأحياء والشوارع والدروب ضمن مشروع «رؤى المدينة»، بما يعكس الهوية التاريخية والثقافية للمنطقة في إطار تطوير حضري حديث بالقرب من المسجد النبوي الشريف.

وتم في ختام الحفل، تكريم عدد من شركات العمرة السعودية، وشركات السياحة الخارجية المتميزة العاملة فى مجال العمرة، إذ حصلت إحدى شركات السياحة المصرية، على جائزة "إثراء تجربة المعتمر"، تقديراً لتميزها في تقديم خدمات إثرائية لجميع معتمريها بنسبة 100%.

