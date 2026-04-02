إعلان

بعد لحظات من خطاب ترامب.. إيران تشن هجوما على إسرائيل

كتب : مصراوي

04:07 ص 02/04/2026 تعديل في 04:10 ص

هجمات صاروخية إيرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

شنت إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل في أول تحرك عسكري إيراني بعد لحظات من انتهاء خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد خلاله بتدمير إيران.

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بتفعيل صفارات الإنذار بشكل واسع في مناطق شمال إسرائيل، شملت الجليل الأعلى والأدنى، وخليج حيفا، ومناطق واسعة من الجولان والكرمل ومرج ابن عامر، في أعقاب رصد إطلاق صواريخ باتجاه هذه المناطق.

وشملت الإنذارات مدنًا رئيسية مثل حيفا، عكا، الناصرة، طبريا، وصفد، إلى جانب عشرات البلدات والتجمعات السكنية، مع تفاوت زمن التحذير بين 15 ثانية ودقيقة ونصف، ما يشير إلى هجوم صاروخي واسع النطاق.

تأتي هذه التطورات في سياق تصعيد متواصل، وسط استمرار دوي الانفجارات في عدة مناطق نتيجة عمليات الاعتراض، مع دعوات للسكان بالبقاء في الملاجئ حتى إشعار آخر.

جاء القصف الإيراني بعد لحظات من انتهاء خطاب ترامب والذي هدد فيه باستهداف جميع محطات الطاقة في إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وتأتي تهديدات ترامب في سياق تصعيد غير مسبوق في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أسابيع من الضربات المتبادلة التي شملت منشآت عسكرية ونووية وبنية تحتية حساسة وسط نفي إيراني لأي تقدم في المسار التفاوضي، واستمرار العمليات العسكرية على أكثر من جبهة.

ويعكس الحديث عن "تغيير النظام" و"تدمير القدرات" تحولا في سقف الأهداف المعلنة، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق الحرب إقليميا، خصوصاً مع استمرار الهجمات الصاروخية وتعدد الجبهات بين إيران وحلفائها من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

