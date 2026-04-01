البنك المركزي و"الأعلى للإعلام "يوقعان بروتوكول تعاون لتنظيم المحتوى الرقمي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار انتشار السحب الرعدية الممطرة على مناطق واسعة من شمال البلاد حتى الوجه البحري، مع تقدمها تدريجيًا نحو القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة

أوضحت "الهيئة" في تنويه عاجل عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تغزر على بعض المناطق، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي.

تحذيرات من الرياح المصاحبة للسحب الرعدية

حذرت "الأرصاد" من نشاط الرياح الناتج عن الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، والذي قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة.

وأشارت الهيئة إلى استمرار تدهور مستوى الرؤية الأفقية على أقصى غرب البلاد، مع امتداد تأثير الرمال المثارة بقوة إلى مناطق من شمال الصعيد، داعية المواطنين إلى توخي الحذر واتباع التعليمات.

اقرأ أيضًا:

تعطيل الدراسة غدًا والطقس السيئ.. كل ما تريد معرفته (مُحدث)

بعد تعطيل الدراسة.. ننشر التوقعات الرسمية للأرصاد لطقس الأربعاء

"تقلبات جوية على الأبواب".. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة خلال الأيام المقبلة