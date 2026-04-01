إعلان

طقس الخميس.. الأرصاد: سحب رعدية وأمطار متفاوتة تمتد إلى هذه المناطق

كتب : أحمد العش

10:54 م 01/04/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حالة طقس الساعات الأولى من الخميس.. الأرصاد تحذر (3)
  • عرض 3 صورة
    حالة طقس الساعات الأولى من الخميس.. الأرصاد تحذر (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار انتشار السحب الرعدية الممطرة على مناطق واسعة من شمال البلاد حتى الوجه البحري، مع تقدمها تدريجيًا نحو القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة

أوضحت "الهيئة" في تنويه عاجل عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تغزر على بعض المناطق، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي.

تحذيرات من الرياح المصاحبة للسحب الرعدية

حذرت "الأرصاد" من نشاط الرياح الناتج عن الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، والذي قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة.

وأشارت الهيئة إلى استمرار تدهور مستوى الرؤية الأفقية على أقصى غرب البلاد، مع امتداد تأثير الرمال المثارة بقوة إلى مناطق من شمال الصعيد، داعية المواطنين إلى توخي الحذر واتباع التعليمات.

المنخفض الجوي العاصفة الترابية حالة الطقس أماكن سقوط الأمطار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
أخبار مصر

"حدث بياناتك".. نصاب المنيا في قبضة الأمن بعد 8 وقائع نصب
حوادث وقضايا

الأرصاد: سحب ممطرة تضرب غرب البلاد وأمطار متفاوتة وتحذيرات من شبورة
أخبار مصر

سلسلة انفجارات في أكبر مجمع للغاز في إيران
شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

