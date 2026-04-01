إعلان

خالد عكاشة: طهران أفشلت الرهانات الغربية.. والصين ترسم مساراً جديداً للتهدئة

كتب : داليا الظنيني

11:31 م 01/04/2026

العميد خالد عكاشة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد العميد خالد عكاشة، الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، أن الدولة الإيرانية تمتلك ركائز صلبة مكنتها من الصمود في وجه الضغوط المكثفة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال إن المشهد الحالي يشهد محاولة كل طرف تصدير صورة المنتصر، في حين تركز إيران جهودها الأساسية على الحفاظ على توازنها واستقرارها الداخلي.

تلاشي أوهام السقوط السريع

أضاف عكاشة خلال لقائه ببرنامج "المشهد" مع الإعلامي نشأت الديهي، أن طهران تتبنى استراتيجية "النفس الطويل"، حيث لا تدرج خيار الاستسلام أو النهاية ضمن حساباتها السياسية.

وأوضح أن التقديرات الأمريكية والإسرائيلية التي راهنت على انهيار النظام الإيراني فور اندلاع المواجهة العسكرية قد أثبتت عدم واقعيتها وفشلها الذريع أمام صمود الواقع.

المطالب الإيرانية والوساطة الدولية

بشأن المسارات الدبلوماسية، قال الخبير الاستراتيجي إن تحركات "الوساطة الرباعية" بدأت تتبلور في نتائج ملموسة، مشيراً إلى الوثيقة التي قدمها السفير الإيراني في موسكو.

وأضاف أن هذه الورقة تتضمن خمس نقاط جوهرية تتمسك بها طهران، على رأسها تحديد الطرف المعتدي بشكل واضح، وضمان معاقبته قانونياً ودولياً، بالإضافة إلى الحصول على تعويضات عن خسائر الحرب.

الدور الصيني ودخول لاعبين جدد

وعن الامتداد الجغرافي للأزمة، أوضح عكاشة أن الدبلوماسية تجاوزت الأطر التقليدية، حيث انتقل الجانب الباكستاني إلى بكين مباشرة عقب جولة من المباحثات.

وقال إن الصين طرحت مبادرة رسمية لوقف العمليات العسكرية، معتبراً أن هذا التحرك يمثل "جرس إنذار" للمجتمع الدولي، وإعلاناً صريحاً عن دخول العملاق الصيني كلاعب مباشر ومؤثر في قلب الأزمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العميد خالد عكاشة إسرائيل حرب إيران الصين إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

