طقس الخميس.. الأرصاد تكشف أخر تطورات سقوط الأمطار على أغلب المناطق- صور


كتب- محمد فتحي:

02:51 ص 02/04/2026
    أخر تطورات سقوط الأمطار
    أخر تطورات سقوط الأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر تطورات حالة الطقس اليوم الخميس على كافة أنحاء محافظات الجمهورية.

قالت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، إن هناك أمطار تتساقط ليل الخميس على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء، إذ أنه من المتوقع استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة على المناطق سالفة الذكر يُصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق.

أضافت الهيئة أنه من المتوقع أن تستمر هذه الأجواء حتى فترات الصباح تقل حدتها خلال فترات النهار لتصبح فرص أمطار خفيفة، لافتة إلى أنه بالنسبة لوسط وجنوب الصعيد فإنه على موعد مع سقوط الأمطار خلال فترات نهار الخميس حتى نهاية يوم الخميس.

وأشارت إلى شدة الأمطار تنخفض على السواحل الشمالية الغربية خلال الساعات القليلة القادمة نتيجة تحرك السحب شرقا، مؤكدة استمرار نشاط الرياح وتدهور الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لذا يجب أخذ الحيطة والحذر.

نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
