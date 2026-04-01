محمد عبد العليم داود يؤدي العزاء في والدة أحمد عز

كتب : أحمد العش

11:20 م 01/04/2026
    محمد عبد العليم داود من عزاء والدة أحمد عز (1)
    محمد عبد العليم داود من عزاء والدة أحمد عز (2)

تصوير – هاني رجب:

شارك النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب البارز وأحد رموز حزب الوفد، اليوم الأربعاء، في مراسم عزاء والدة رجل الأعمال أحمد عز، القيادي السابق في الحزب الوطني، التي أُقيمت بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، وسط حضور عدد من الشخصيات العامة والسياسية ورجال الأعمال.

تفاصيل مشاركة محمد عبد العليم داود في عزاء والدة أحمد عز

وثّقت عدسات مصراوي مشاركة النائب محمد عبد العليم داود في العزاء، إذ ظهر وهو يقدّم واجب المواساة لأسرة الراحلة، في أجواء سادها الحزن وتوافد خلالها المعزون لتقديم التعازي لأسرة الفقيدة.

وشهدت مراسم العزاء توافد المعزين لتقديم واجب المواساة لأسرة الراحلة، في أجواء سادها الحزن والتعاطف مع أسرة الفقيدة.

ويُذكر أن محمد عبد العليم داود كان من أبرز الأصوات المعارضة والمهاجمة لأحمد عز خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، إذ برز وقتها بمواقف وتصريحات حادة في مواجهة سياسات الحزب الوطني ورموزه.

من هي عفاف أحمد حلاوة؟

تعتبر الراحلة عفاف أحمد حلاوة، زوجة اللواء الراحل عبد العزيز عز، مؤسس مجموعة عز الصناعية، وشيعت جنازتها ظهر الاثنين الماضي من مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين في الجيزة.

طارق العوضي: إخلاء سبيل سيد مشاغب وشريف الروبي
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟

منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
سلسلة انفجارات في أكبر مجمع للغاز في إيران
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟

