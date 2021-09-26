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غدا.. "الأوقاف" توزع 13 طن لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في 5 محافظات

04:46 م الأحد 26 سبتمبر 2021
غدا.. "الأوقاف" توزع 13 طن لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في 5 محافظات

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

القاهرة- أ ش أ:

توزع وزارة الأوقاف، غدا الإثنين، 13 طنًا من لحوم الأضاحي في 5 محافظات.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أنه في إطار الدور المجتمعي للوزارة ومن خلال مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، تقرر توزيع 13 طنا من لحوم المشروع على محافظات ( شمال سيناء - المنيا - القليوبية - الدقهلية - الإسماعيلية ) بواقع 4 أطنان لمحافظة شمال سيناء و3 أطنان لمحافظة المنيا وطنين لكل من محافظات (القليوبية - الدقهلية - الإسماعيلية) وذلك للأسبوع الثامن من بدء مرحلة التوزيع.

وأوضحت أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه بلغ 950 طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف – الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية - أسيوط - سوهاج - قنا - الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط -أسوان – شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح).

وأكدت الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية وأن الجميع في خدمة الأسر المستفيدة من المشروع الذي يأتي في إطار الدور الاجتماعي للوزارة، والذي تقوم به إلى جنب الدور الدعوي، مشيرة إلى أن ما تقوم به تجاه الأسر الأولى بالرعاية هو واجب وليس منة من أحد، بل الفضل كله لله عز وجل.

وشددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.​

هذا المحتوى من

وزارة الأوقاف لحوم أضاحي الأسر الأولى بالرعاية مشروع صكوك أضاحي

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