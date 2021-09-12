"قومي المرأة" يستقبل وفدًا من البنك الدولي

كتبت- نور العمروسي:

استقبلت الدكتور مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الأحد، وفدًا من مجموعة البنك الدولي بمشاركة مارينا ويس المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، وكيكو ميوا المدير الإقليمي للتنمية البشرية بمجموعة البنك الدولي، وآيات سليمان المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي لبحث سُبل التعاون بين الجانبين في مجال تمكين المرأة المصرية وتذليل العقبات أمام مشاركتها في الحياة العامة.

ورحبت مرسي بوفد البنك الدولي في المجلس، وأثنت على التعاون القائم بين الجانبين، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية تخطو حاليًا خطوات واثقة نحو الأمام في جميع المجالات، في ظل قيادة حكيمة وإرادة سياسية تؤمن بمشاركة المرأة ومساهمتها في الحياة العامة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقوم بجهود حثيثة لوضع مصر على الطريق الصحيح وتمهيد الطريق للأجيال القادمة من أجل مستقبل أفضل للجميع.

