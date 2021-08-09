تعميق مجرى النهر وتقليل الأمونيا.. ماذا نعرف عن فوائد فيضان النيل؟

كتب- أحمد مسعد:

قال مصدر مسئول في وزارة الري، إن فيضان النيل لديه فوائد عديدة، أبرزها انخفاض معدلات التلوث بالترع والمجاري المائية، بالإضافة إلى أنه يعمل على تعميق مجرى النهر وتقليل نسبة الأمونيا.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن مصر تضع معايير واضحة للتعامل مع الفيضانات القادمة من الجنوب من خلال عدة آليات محددة، في مقدمتها السد العالي وبحيرة ناصر لكونها تحتجز مياه فيضان النيل وتخزنها.

وأشار إلى أن وزارة الري تدير المياه القادمة من نهر النيل بدقة شديدة، مضيفًا أن مراحل توزيع المياه التي يتم تصريفها عبر قطاعات الري لصرف مناسيب الزراعة والصناعة ومياه الشرب، بدأت بالفعل.

وكانت وزارة الموارد المائية والري أعلنت اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار الأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض المحافظات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.

وعلى الجانب قال الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، إن خزان السد العالي يمتلئ كل عام نتيجة الفيضان، حيث يستقبل السد كافة الكميات الواردة من الهضبة بحسب السعة المحددة له والباقي يتم تمريره في فروع نهر النيل.

وأضاف القوصي في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن مستوى الفيضان سواء متوسط أو فوق المتوسط يمثل خير لدولة تعاني من الشح المائي، حيث تعتمد مصر في أكثر احتياجاتها المائية عبر نهر النيل، لافتًا إلى أن مياه الفيضان يتم الاستفادة منها في شحن الخزان الجوفي في وادي النيل والدلتا.

وأعلن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تزايد معدلات سقوط مياه الأمطار بمنابع النيل، ما أدى إلى ارتفاع كميات مياه النهر المتدفقة إلى بحيرة السد العالي.

ووجه عبدالعاطي، بضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي والتعامل مع الأمطار الغزيرة.​