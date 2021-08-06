Masrawy logo white

"العلاقة بين المسجد والسوق" من دروس الهجرة النبوية.. موضوع خطبة الجمعة

11:24 ص الجمعة 06 أغسطس 2021
"العلاقة بين المسجد والسوق" من دروس الهجرة النبوية.. موضوع خطبة الجمعة

الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة هو "من دروس الهجرة النبوية "المسجد والسوق والعلاقة بينهما".

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأشارت الأوقاف إلى سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة، سائلة الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

خطبة الجمعة وزارة الأوقاف الهجرة النبوية

الخبر التالى:

تستغرق 10 ساعات باستخدام عربة ذكية.. ننشر خطة نقل مركب خوفو إلى المتحف الكبير

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
51

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

101

متعافون اليوم

284523

إجمالي الإصابات

16557

إجمالي الوفيات

232280

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| أهم مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية.. الحكومة ترد على أنباء توقف العمل بمحطة الضبعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا