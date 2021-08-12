استقبال الأبطال.. أصدقاء وأقارب فريال أشرف وأحمد الجندي ينتظرون وصولهما إلى مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

تواجد عدد من أصدقاء وأقارب فريال أشرف، الحاصلة على الميدالية الذهبية في الكاراتيه، وأحمد الجندي صاحب فضية الخماسي الحديث، بمطار القاهرة الدولي، في انتظار وصولهما من اليابان عبر الدوحة، كما تواجد وفد من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية.

وانتظر أصدقاء وأقارب فريال أشرف، الحاصلة على الميدالية الذهبية في الكاراتيه، وأحمد الجندي صاحب فضية الخماسي الحديث، خارج صالة الوصول بمبنى الركاب 2 بالمطار لتشجيعهما والترحيب بها فور خروجها من المطار.

وشكلت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المهندس مجدي إسحق، فريق عمل من العلاقات العامة، لاستقبال أبطال مصر فور وصولهم من على الطائرة، وتقديم الورود والهدايا التذكارية، والعمل على إنهاء إجراءات البعثة، كما أعدت اللجنة الأولمبية المصرية أتوبيسا مكشوفا أمام الصالة لاستقبالهم ونقلهم لمقر اللجنة بالمعادي، للاحتفال بهم.